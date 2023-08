”Ninja Warrior” : Qui a gagné la huitième saison du jeu d’obstacles ?

Matthias NOIREL ©Laurent VU / TF1

Le moniteur d’escalade de 23 ans originaire de Cagnes-sur-Mer s’est imposé face aux fameuses légendes, Jean Tezenas de Montcel, premier gagnant de Ninja Warrior avec sept finales à son actif, et Clément Gravier, deuxième champion du jeu d’obstacles après avoir grimpé la Tour des héros en 25 secondes et 16 centièmes, un record battu par Matthias Noirel, lors de cette édition, avec 23 secondes et 2 centièmes.

Dans les colonnes de Télé Loisirs, Matthias Noirel réagit à sa victoire : “Je me suis conditionné pour y arriver car je me suis donné les moyens. C’est un truc de fou car ça n’arrive pas souvent que le travail paie. Si j’avais vraiment le mental pour aller au bout, sur Ninja Warrior on ne sait jamais ce qui peut arriver car on peut glisser sur un obstacle”, déclare le gagnant avant d’évoquer ce qu’il fera avec les 60.000 euros de gains remportés lors de cette finale. “Je vais aller m’entraîner dans le monde et plus précisément cinq mois à Hawaï et un mois à New York où je vais emmener ma chérie. Ça va être génial. Ensuite, j’espère un jour pouvoir monter une salle de Ninja Warrior mais cela reste un rêve.”

Et si TF1 lui propose de remettre son titre en jeu lors d’une prochaine saison de Ninja Warrior, l’homme se montre catégorique : “Je reviens direct !”