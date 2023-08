Sur Instagram, la chroniqueuse a tenu à rétablir la vérité : non, elle n'est pas en couple avec l'animateur. “En ce qui concerne les rumeurs et les torchons: nous sommes amis et ça depuis longtemps”, a-t-elle annoncé sur Instagram sous une série de photos. "Ne perdez pas votre temps avec les ragots, merci!"

Kelly Vedovelli assure que le jour où cela sera le cas, elle dévoilera un peu plus de choses de sa vie privée. "Je n’ai jamais rien eu à cacher de ma vie que j’assume entièrement, ce qui ne m’empêche pas de respecter la vie privée d’autrui. Le jour où je serai accompagnée, je me ferais une joie de le montrer au monde entier et vous en faites partie."

En septembre, l'émission phare de C8 reprendra avec de nouveaux visages comme Alex Goude, Pascale de La Tour, Ségolène Royal, Evelyne Thomas ou encore Ninon Dechavanne. En revanche, la bande à baba sera amputée de Benjamin Castaldi et Matthieu Delormeau, chroniqueurs emblématiques du programme.