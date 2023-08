Julien Lapraille: "Chez RTL, je n’avançais plus comme au début"

”Tout le monde est surpris, je ne cache pas que personne ne s’y attendait, y compris moi-même !, nous balance Julien Lapraille (La Grande Ballade en radio et télé sur RTL-TVi, etc.). Après, il faut savoir que la RTBF m’avait déjà contacté il y a 7 ans pour faire partie des Ambassadeurs et que j’avais refusé. Je trouvais que je n’avais pas encore assez rendu à RTL ce qu’ils m’avaient donné : la notoriété, l’après Top Chef, etc. Donc je suis resté pour ça.” Et de poursuivre : “Ce qui leur a énormément plu ici, c’est justement cette sincérité et honnêteté là. Quand la saison des Ambassadeurs s’est terminée, ils se sont dit qu’il manquait quelque chose par rapport aux produits et aux artisans. Ça manquait donc il leur fallait quelqu’un de marquant.” Et le dynamique jeune papa et marié d’avoir “ressenti non pas qu’on me veut mais que je devais venir.” “Au-delà de tout ça, moi, je n’avais pas envie de changement ni de renouveau. Mais comme je dis toujours : je suis un homme de défi. Et selon moi, il y avait beaucoup de travaux à RTL et beaucoup de chefs de chantiers qui avaient stoppé les travaux, qui n’avançaient pas. Je faisais la Grande ballade et de la radio mais je n’avançais pas comme à mes premières années. Moi, j’ai envie de choses.”