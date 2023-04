En cause ? “Un petit souci de permis d’urbanisme sur le chantier”, confie Olivier Morrier, responsable du service sports de la Ville de Visé, qui a préféré de pas s’étendre sur le sujet.

La Ville étoffe son argumentaire en déclarant que “rouvrir en août a plus de sens”. “C’est une piscine majoritairement scolaire et les mois de juin et de juillet sont les mois avec le moins de fréquentation”, justifie le responsable. “Chauffer la piscine coûte beaucoup trop d’argent pour le peu d’utilisateurs qui viendront se baigner pendant cette période”, conclut-il.

Un chantier de longue haleine

Commencés en janvier 2021, “les travaux avancent bien, mais c’est un chantier très compliqué”, indique l’échevinat. “On a dû remplacer la cuve par un bassin moderne, rénover le système de traitement d’eau, construire un nouveau hall d’accueil et de nouveaux vestiaires mis aux normes énergétiques et, enfin, il a fallu remplacer les toitures”, ajoute-t-il.

État du chantier extérieur au 1er avril 2023. ©Batitec

”N’oublions pas que nous devons encore travailler sur la cafétéria, qui sera deux fois plus grande que la précédente, et que les abords du bâtiment seront entièrement refaits”, conclut Olivier Morrier. Un chantier qui, au total, bénéficie d’un subside de 889 065,53 euros, “une excellente nouvelle pour les finances communales”, commente Julien Woolf, échevin des Sports.

Après deux reports d’ouverture, les nageurs croisent donc les doigts pour pouvoir rapidement profiter de ces investissements, et pour que ce retard soit le dernier.