Walhain et Perwez : demande de permis introduite pour les cinq éoliennes le long de l’E411

La société vient de déposer une demande de permis, après avoir réalisé une étude d’incidences. Une enquête publique aura donc lieu du 26 juin au 25 août, avec une suspension de la procédure du 16 juillet au 15 août. Cette enquête se tiendra à Walhain et Perwez mais aussi à Incourt, Mont-Saint-Guibert, Chaumont-Gistoux, ainsi qu’Éghezée et Gembloux en province de Namur.

Même si ce seront les fonctionnaires, technique et délégué, de la Région wallonne qui délivreront ou pas le permis, les citoyens sont invités à formuler des remarques. Les Communes, elles, remettront un avis. Pour Perwez et Walhain, très peu de doutes subsistent: l’avis devrait être négatif.

"Je n’ai pas encore analysé l’étude d’incidences, mais on avait déjà remis un avis informel sur le projet, commente Xavier Dubois, bourgmestre de Walhain. On avait déjà dit qu’on n’était pas favorable. Les localisations sont identiques à ce qui avait été présenté. Le souci principal dans le dossier, c’est la proximité avec les habitations. Par rapport aux maisons de Libersart, une des éoliennes se trouverait à 620 mètres. C’est une distance plus courte que pour les éoliennes de Baudecet (720 mètres). On connaît déjà les difficultés vécues par les habitants, ce sera encore plus proche de 100 mètres."

La comparaison avec le parc de Baudecet, entre Walhain et Gembloux, ne s’arrête pas là. "Les mâts proposés par Aspiravi le long de l’E411 sont plus hauts: 150 mètres, contre 122 au Baudecet. La visibilité est encore plus forte. Selon les prises de vue théoriques qui ont été réalisées, la visibilité des mâts sera trop importante, même depuis la rue de l’Enfer."

En 2021, Jordan Godfriaux, maïeur de Perwez, avait même déconseillé au promoteur de dépenser de l’argent dans une étude d’incidences, tant le dossier avait à ses yeux peu de chances d’aboutir: "Je n’ai pas encore lu l’étude d’incidences, dit-il aujourd’hui. Mais il y a de fortes chances qu’on se dirige vers un avis identique à l’avis informel rendu en 2021." L’avis de la population sera toutefois pris en compte au moment de prendre position.