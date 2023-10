Nivelles : recours au Conseil d’État contre le refus de la ministre de classer les Récollets

Le dossier controversé de la rénovation de l’ancien couvent des Récollets par le promoteur qui en est devenu propriétaire a déjà été évoqué plusieurs fois en commission du Parlement wallon. Lundi après-midi, les députés André Antoine (Les Engagés) et Olivier Maroy (MR) ont interpellé la ministre régionale du Patrimoine, la Nivelloise Valérie De Bue, à propos de la nouvelle demande de classement de l’ensemble conventuel. Cette demande a été déposée récemment par l’association Europa Nostra, qui a fait réaliser un travail d’évaluation par des experts et estime que les conclusions constituent des éléments neufs. Europa Nostra s’est aussi trouvé de nouveaux soutiens au sein du milieu associatif mobilisé par la sauvegarde du patrimoine, et se range clairement aux côtés des opposants au projet développé par le promoteur Lixon.