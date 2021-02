Dès ce mercredi, le Carrefour de Mont-Saint-Jean, à Waterloo, met à l’honneur les restaurants locaux, et ce pour soutenir le secteur de l’Horeca durant cette crise sanitaire. L’Amusoir et l’Opéra sont les deux établissements qui ont été sélectionnés par le supermarché et qui verront leurs plats mis en vente au rayon frais. "Pour le moment les box sont dans un frigo de l’allée centrale, mais à terme on pourrait bénéficier d’une zone premium", explique Sophie Colignon, responsable de la communication du groupe Art Blanc.

Le restaurant a dû s’organiser pour rapidement mettre en place des plats sous forme de box repas, appelée "L’Amusoir in the box". "Nous avons été contactés il y a à peine deux semaines par l’équipe du Carrefour de Mont-Saint-Jean", explique Jonathan Blanchart, le directeur de l’Amusoir et du groupe Art Blanc. "Il a fallu développer une ligne de production, créer des packagings, assurer la logistique. Nous sommes vraiment très fiers d’avoir pu relever le défi en si peu de temps avec nos équipes."

Dans un premier temps, les différents plats proposés sont : un waterzooi, un poulet à la moambe, un vol-au-vent, des courgettes farcies et une lasagne, ainsi que deux soupes et un dessert. Cette sélection devrait évoluer avec le temps.

L’hélicoptère, qui a fait le buzz il y a quelques mois, utilisé pour promouvoir le service take away, a été installé dans le hall d’entrée du supermarché et sera accessible aux enfants.