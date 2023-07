Stade de l’Union au Bempt : pas de protocole d’accord, mais une étude de mobilité en chemin

Alors que le gouvernement bruxellois se réunit ce jeudi et qu’un potentiel protocole d’accord devait être présenté par la secrétaire d’État à l’Urbanisme, Ans Persoons, à ses collègues, le club de l’Union Saint-Gilloise communique sur son site internet à propos de son futur stade, qu’il aimerait voir s’installer au Bempt, à Forest. Dès les premières lignes, on peut constater un climat qui s’est détendu entre le club résidant pour l’instant au stade Joseph Marien (qui n'est pas aux normes UEFA et donc pas adapté aux matchs européens, raison principale de la volonté de changement), à Forest et la commune. “Le club souhaite remercier la Région, et plus particulièrement de la Secrétaire d’État Ans Persoons et son cabinet, d’avoir rassemblé les différentes parties prenantes du dossier du stade autour de la table. Nous saluons également l’évolution du dialogue avec la commune.” Une évolution du dialogue, donc, mais pas encore d’accord. “Les parties s’engagent à continuer les négociations et à se réunir afin de s’accorder sur les modalités concrètes du projet et les conditions de cession des droits réels sur le terrain.”