La bibliothèque provinciale de La Louvière, le Gazomètre, continue de se développer en accueillant un nouvel espace public numérique (EPN) comportant pas moins de 26 postes. Cette nouvelle implantation permettra de réduire la fracture numérique. Des ateliers y seront organisés en collaboration avec le Secteur provincial des animations et de la formation. Les visiteurs pourront également profiter de son service helpdesk en individuel et de sa salle de lecture équipée de Wi-Fi. Le Gazomètre développe aussi une vaste offre numérique accessible à tous.

"Selon la Fondation Roi Baudouin, plus de 40 % de la population est à risque d’exclusion numérique : 32 % dispose de faibles compétences et 8 % n’utilise pas Internet", indique Véronique Janzyk, chargée de communication de la Province du Hainaut. "Les personnes avec des faibles revenus et un niveau de diplôme peu élevé sont particulièrement à risque tout comme les seniors et les demandeurs d'emploi. Ces groupes présentent le niveau de compétences numériques le plus faible. Ils pourront désormais y remédier grâce à ce nouvel espace numérique. Un autre défi de taille pour le Gazomètre concerne l’évolution rapide et permanente des innovations numériques qui impose à chacun de maintenir continuellement ses compétences à jour."

Grâce à son nouvel espace de 1 700 m2, le Gazomètre tentera de résoudre ces problèmes de fractures numériques vers ces groupes de personnes plus à risque. Les postes de travail sont d’ailleurs accessibles les lundis, mardis et vendredis de 13h à 17h30 et les mercredis jusqu’à 18h30 hors temps de formation. Ils sont également accessibles à partir de 10 h le jeudi et de 9h à 16h le samedi. Ils seront équipés de Toutapprendre, un programme qui offre des cours en ligne mais également un bouquet varié de revues numériques. Lirtuel, la plateforme de prêt de livres numériques, sera également accessible sur les postes de travail tout comme Cairninfo, portail de sciences humaines et sociales.

Des matinées de l’informatique, animées par Philippe Vanoudenhove, sont également au programme de l’espace numérique du Gazomètre. Elles se dérouleront les mercredis de 9h à 12h. Ces matinées débuteront ce 4 mai par une formation sur la messagerie Outlook et Gmail. Découverte des fonctions du moteur de recherche Google, approches critiques de l'info sur le web, créations graphiques et pleins d’autres formations viendront compléter le programme des prochaines semaines.