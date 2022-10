Rénovations du Palais de Justice: "l’austérité coûte cher sur le long terme" d'après le député Roberto D'Amico

L’affaire a défrayé la chronique, à juste titre, ces derniers jours: des bureaux surchauffés dont on ouvre les fenêtres pour baisser les températures, un système de chauffage vétuste et défaillant (malgré le placement de chaudières au gaz à condensation en 2014) avec des vannes thermostatiques quasi inaccessibles: en pleine crise de l’énergie, c’est le spectacle offert par le palais de justice de Charleroi où l’on a très récemment mesuré jusqu’à… 29 degrés dans certains locaux à l’étage, en raison d’une installation obsolète !

Alors que le gouvernement exhorte les Belges à éviter les gaspillages, voilà qui est surréaliste. À la chambre des représentants, le député PTB Roberto D'Amico, qui s'était inquiété cet été de l'absence de rénovation au palais, a remis le sujet au menu des débats, avec sa collègue PS Laurence Zanchetta, pour demander des comptes au secrétaire d'État MR Mathieu Michel en charge de la Régie des Bâtiments.

Dans sa réponse et au lendemain d'une visite de terrain, à Charleroi, ce dernier s'est montré imprécis sur le calendrier et la nature des travaux. Il a indiqué que des interventions seraient menées à "plus ou moins court terme" en matière d'isolation des conduites de chauffage et de réduction des consommations de gaz. Pourtant, on s'attend pour 2022 à une facture énergétique astronomique: aux dernières nouvelles, elle s'élèverait déjà à 300 000euros, selon les députés. Mathieu Michel est tout aussi obscur sur la programmation d'investissements de maintien en état du bâtiment: "Des moyens sont ou seront alloués dans la mesure du possible (sic), au regard de l'âge avancé de l'infrastructure." Difficile d'être plus flou.

Lorsque le député D'Amico l'avait interrogé en juin dernier sur la mise en œuvre d'une rénovation en profondeur, le secrétaire d'État avait évoqué l'échéance… d'après 2026 : "Je constate que vous laissez à vos successeurs la responsabilité d'effectuer des travaux qui s'imposent dans l'urgence", a renchéri le parlementaire PTB. Avant d'ajouter que "l'austérité coûte cher sur le long terme." L'hiver ne devrait faire que le confirmer…