Douze nouveaux logements sortent de terre sur le site “Cueilleurs Coupeurs” à Jumet.

Même s’il aura fallu du temps avant l’exécution du projet ce quartier se veut être un véritable exemple d’innovation. “Entre la première et la deuxième phase du projet, nous avons suivi les évolutions des techniques constructives. Ces 12 nouveaux logements seront donc équipés de pompes à chaleur plus économes, puisant leurs calories dans les pièces humides. ” Les logements bénéficieront aussi de triple vitrage et d’un chauffage par le sol. Combiné avec des matériaux de construction responsables, ils devraient donc atteindre un PEB A.

Le projet date de la création de La Sambrienne en 2013. ©D.R.

Le président du Conseil d’administration de La Sambrienne Maxime Felon et ses équipes tiennent à poursuivre les différents projets en pensant à créer une mixité sociale. “L’innovation de ce quartier est aussi dans sa grande mixité sociale. Mieux vivre dans son logement, c’est aussi habiter son quartier. Avec la présence sur place de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite, de logements de transit et la diversité des types d’habitats, ce quartier est un exemple de mixité sociale. ”

“La façon dont on a La Sambrienne élaboré ces plans, la rationalité proposée dans le cadre de ces logements sont d’ores et déjà un succès qui tendra à devenir le nouveau standard que l’on appliquera dans nos constructions futures”, complète M. Jacqmin.

Le chantier, pour lequel La Sambrienne investit plus de 2 millions d’euros grâce à un financement wallon, devrait se clôturer à la fin de l’année 2023. Les logements seront alors proposés à la location, permettant à La Sambrienne de faire face à une demande croissante avec plus de 4800 familles en attente d’un logement.