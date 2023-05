Charl’Isol : un guichet unique pour rénover son logement à moindre prix

Mais tout le monde n’a pas les moyens de rénover. Même celles et ceux qui ont la chance d’être propriétaires n’ont pas toujours la possibilité de trouver 20 000 à 80 000 € pour se lancer dans des travaux. Soit parce qu’il leur est impossible d’emprunter, soit parce qu’ils remboursent déjà l’achat de leur bâtiment.

C’est là que les primes wallonnes entrent en ligne de compte. Jusqu’à 90 % des travaux peuvent être remboursés sous forme de primes, selon toute une série de critères (vos revenus, les économies d’énergie qui seront réalisées effectivement après travaux, l’âge du bâtiment, etc.). Mais, à moins d’être au courant que les primes existent, d’avoir le courage de se lancer dans des travaux augmentés de procédures administratives, et en plus d’avoir les compétences et le temps pour comprendre lesdites procédures, ce qui n’est pas toujours facile… beaucoup de gens ne rénovent pas. Ils payent donc des frais de chauffage élevés, la plupart du temps en polluant au passage (mazout ou gaz).

Avec Charl’Isol, la plateforme de rénovation énergétique, les pouvoirs publics espèrent régler ces freins. D’abord, il y a des campagnes d’affichage et la distribution de tracts, pour informer. Ensuite, il y a surtout le fait que la structure – accueillie et quasi fusionnée avec la Maison de L’Énergie du CPAS – peut accompagner les candidats de A à Z dans la rénovation de leur logement.

”J’en suis le bon exemple”, dit M. Van Campen, de Roux-Bassée. “Ma maison est en label PEB F, un score mauvais. Je savais que je devais changer mes châssis, puis un jour j’ai reçu un flyer dans ma boîte aux lettres, promettant un prêt à 0 %. Je me suis dit : qui ne tente rien n’a rien. Et on a discuté, il s’avère que je peux remettre quasi à neuf ma maison au niveau énergétique, en changeant mes châssis bien sûr, mais aussi en isolant les murs et la toiture et en installant une ventilation mécanique. Je passe au label B, et ça coûtera 59 000 € à faire réaliser. Avec Charl’Isol, on m’a aidé à trouver un auditeur, ils ont quelques contacts d’entrepreneurs mais j’ai préféré regarder moi-même, et on m’a surtout accordé un prêt à taux 0. J’aurais dû rembourser 220 € durant 22,5 ans. Sauf qu’il y a aussi des primes, qui sont déduites de ce prêt. Je rembourserai donc 220 € durant 15 ans seulement, soit 40 000 €, pour des travaux qui coûtent 60 000. Je n’ai pas hésité.”

Xavier Desgain, échevin écologiste de la Transition à Charleroi, ajoute que Charleroi veut aller encore plus loin. Grâce à un subside wallon considérable dans le cadre de la “Politique Intégrée des Grandes Villes”, certains quartiers pourront même bénéficier de primes supplémentaires, “pour les opérations les plus lourdes à payer par des gens qui n’en ont pas toujours les moyens”. Il ajoute : “Notre objectif, c’était de mieux utiliser les primes régionales, et pour cela il faut accompagner les gens, parce que peu de Carolos se lançaient dans des projets de rénovation. Quand on a du mal à payer ses factures de chauffage, malheureusement on pense parfois à arrêter de chauffer, ce qui cause des dégâts à l’habitation voire à la santé. Alors qu’il est aussi possible de réduire sa consommation, pour se chauffer mieux pour moins cher. Tout le monde y gagne, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.”