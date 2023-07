Blocage d'Engie par Code rouge : les 400 activistes veulent rester à Flémalle jusqu'à ce week-end

"On va bloquer ce chantier au moins jusqu'à ce week-end, car on trouve cela inacceptable d'encore construire des centrales au gaz fossile, étant donné l'impact écologique et social que maintenant on leur connaît,", a expliqué Léo, porte-parole de Code Rouge.

Le mouvement demande ainsi que l'énergie soit désormais traitée comme un bien commun. Après avoir pris possession du site, les activistes se sont enchainés aux machines, ont accroché des bannières aux grues et ont planté leurs tentes en vue de passer la nuit sur le chantier. "Au vu de l'immobilisme politique en matière de justice sociale et climatique, ce type d'action est devenue une des seules manières de se défendre face à la négation systématique de notre droit à vivre dignement sur une planète saine", a ajouté mercredi soir Katherina, une autre porte-parole de l'action. De nombreux agents de police étaient présents mercredi soir pour surveiller les abords du chantier de la future centrale. Des drones, des combis de la police fédérale et un hélicoptère étaient notamment visibles.