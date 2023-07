Les stages inclusifs, une priorité provinciale au service des jeunes valides et porteurs de handicap

Des missions et des projets du SAPASH toute l’année

Le service d’action et d’animations organise des rencontres entre le “monde” des valides et des personnes en situation de handicap de même que tisser des liens entre ces publics de manière ludique et conviviale. L’une des missions prioritaires est d’encourager le développement du réflexe d’inclusion des personnes en situation de handicap.

Au-delà d’accompagner les jeunes dans leur développement et leurs interactions le SAPASH propose au public valide une réelle immersion grâce à des mises en situation au handicap, en simulant des situations de déficiences motrices, sensorielles et intellectuelles. “Nous rencontrons un vrai succès auprès des différents publics concernés. Cela dépasse même les frontières de notre province car nos services sont sollicités dans les provinces voisines. Continuer à travailler à l’inclusion est une priorité de la Province du Hainaut et le SAPASH est là pour concrétiser cette volonté”, conclut Eric Massin, député provincial.