Le Conseil communal est aussi l'occasion pour les citoyens d'interpeller les élus locaux. C'est suivant ce principe que l'Echevin des bâtiments Xavier Desgain a été interpellé quant à l'avenir de la place Destrée à Gilly et des bâtiments qui s'y trouvent. Sont concernés : l'ex-piscine, la salle de sports, la salle de boxe, la maison des jeunes, la salle Destrée ou encore le centre Jules Chif.

Pour l'échevin, "Aujourd’hui la situation de la place Destrée est ambiguë, d’un côté différentes activités existent (sport, maison communale, école, évènements...) de l’autre, un espace important est aujourd’hui saturé par le stationnement. La végétation qui y existe joue un rôle secondaire dans l’espace public. En effet, la majorité du sol disponible est en bitume et présente peu de qualités, favorisant le stationnement sauvage. Les espaces végétalisés sont peu nombreux et peu qualitatifs."

Dans une première phase de réflexion, l’auteur de projet a réalisé un master plan général afin de définir les principes d’aménagements et les besoins pour l’ensemble du site. Le projet a donc été scindé en 3 volets d’interventions : réaménagement de la place en espace urbain, réaménagement de la Maison Communale Annexe (MCA), réaménagement de l’ancienne piscine et la construction d’un hall sportif.

Réaménagement de la place en espace urbain.

La volonté de faire du site Destrée une nouvelle centralité pour Gilly et ses environs passe par la création d’un quartier habitant qui prend source dans les logiques d’intensifications urbaines et paysagères, en renforçant à la fois le schéma de figure étoilée du grand Charleroi et sa structure paysagère, tout en donnant une impulsion locale au développement de la commune de Gilly.

Pour y arriver, l’auteur de projet propose une stratégie d’aménagement d’espace public en deux volets:

Un grand parc public vient relier toutes les fonctions existantes sur et autour du site. Cet écosystème végétal devient une constante de la nouvelle centralité de Gilly.

Une place centrale est créée à la place du parking actuel. Ses limites sont déterminées par la Maison Communale, l’enceinte de l’école de Gilly, une nouvelle canopée en prolongement du centre sportif et par la limite du parc au sud de la place, mettant à distance le front bâti des logements de la rue Genard.

A ce stade, le permis d’urbanisme de la place Destrée vient d’être accordé par le Fonctionnaire délégué en date du 28.11.21. A la suite du permis d’urbanisme, l’auteur de projet met à jour actuellement les documents techniques de soumissions des travaux, avec un planning de début des travaux pour l’automne 2022.

Réaménagement de la Maison Communale Annexe (MCA).

Concomitamment avec le projet d’aménagement de la place Destrée, la nouvelle affectation donnée à la maison communale annexe sera cruciale pour renforcer la vocation publique et communautaire du quartier. Compte tenu de l’axe culturel et de loisirs qui sont le moteur de cette transformation et le déménagement programmé de certains services vers la cité administrative, l’offre spatiale sera divisée en quatre éléments principaux : - Bibliothèque - Pôle Etrangers - Poste de police - Espaces associatifs Pour y arriver, la Ville de Charleroi a confié à IGRETEC, par convention In-House, la maitrise d’usage relative à la MCA, l’auteur de projet est actuellement en cours de désignation avec une réalisation estimée à l’horizon 2023.

Réaménagement de l’ancienne piscine et la construction d’un hall sportif.

"Pour ce qui concerne le réaménagement de l’ancienne piscine et le hall sportif, nous avons dû faire face à des contraintes techniques d’un part et juridiques d’autre part. Les études complexes entamées tant sur l’espace public que sur les bâtiments publics y compris la MCA et l’ancienne piscine, nous ont conduit à l’arbitrage de choix programmatiques et plus particulièrement pour la piscine dont la cuve présentait de graves problèmes structurels."

La démolition des anciens vestiaires nécessite de repenser les anciennes douches et vestiaires de la piscine afin qu’elles puissent être accessibles et fonctionnelles aussi bien pour la salle de basket que pour la salle polyvalente. La cafétéria est repensée comme le cœur du bâtiment en lien avec les deux salles et le parc et comme un accès public privilégié.

L’espace actuellement utilisé pour la pratique de la boxe sera démoli et remplacé par un pavillon implanté à l’entrée du parc qui s’ouvrira sur la rue du Calvaire.

Concernant les activités sportives se déroulant dans les salles de sports, plusieurs pistes de relocalisation des clubs sont à l’étude. Dans la mesure du possible, les clubs seront relocalisés dans d’autres complexes sportifs et dans les salles de gymnastique d’écoles en capacité de les accueillir temporairement.