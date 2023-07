Deux piétons, âgés d'un peu plus de 40 ans (1979), ont perdu la vie après avoir été mortellement fauchés par un véhicule. "Nos hommes sont restés plus de quatre heures sur place. Au départ, un seul balisage a été requis avant un second puisque l’autoroute a été fermée à la circulation", confirme Michel Mean, porte-parole de la zone de secours.

Le parquet de Charleroi a été avisé des faits. Les circonstances du drame sont, pour l’instant, encore inconnues.