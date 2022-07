Un village de chateaux gonflables à Cuesmes, avant d'investir Jemappes

U.P.

Besoin de trouver un lieu pour que les enfants se défoulent au coeur de l'été? Rendez-vous à Cuesmes dès vendredi prochain, où débarque le village des châteaux gonflables. Proposée dans le cadre de "Destination Mons" cette activité gratuite se déploiera sur le terrain situé entre la piscine de Cuesmes et la salle omnisports.

Au programme: des structures gonflables, mais aussi différents jeux comme des pistes de go-karts et de poneys mécaniques. L'accès est gratuit et réservé à tous les enfants de 3 à 12 ans. Des bars et food trucs seront aussi prévus.

Le site sera ouvert le vendredi 29 et samedi 30 juillet de 10h à 20h, et le dimanche 31 juillet de 10h à 18h. Une deuxième édition est prévue à Jemappes du 26 au 28 août et aura lieu dans le parc communal.