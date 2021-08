Cette année, la Ville de Mons met les petits plats dans les grands pour les commémorations de la Première Guerre mondiale. Le lundi 23 août, pour se rappeler de la célèbre Bataille de Mons, le collège communal rendra plusieurs hommages. Les édiles se rendront notamment à Mons, Obourg ou encore Nimy, sans oublier le cimetière de Saint-Symphorien.

Les commémorations ne se limiteront pas à cette seule journée puisque les 28 et 29 août, Tanks in Town reviendra enfin dans la Cité du Doudou après deux ans d'absence. En raison de la pandémie de coronavirus, le rassemblement de véhicules blindés de la Seconde Guerre mondiale n’avait en effet pas pu se tenir en 2020. Cela n’a pas découragé le Royal Mons Auto Moto Club, association organisatrice cette année.

Pour rappel, l'organisation de l'événement se partage une année sur deux entre le RMAMC et Mons Devoir de Mémoire. Il y a des bisbilles entre les deux associations et la seconde tient son propre événement du côté de Binche et Estinnes cette année. Mais on célèbrera bien la libération de Mons par la 3ème Division blindée et la 1ère Division d’Infanterie U.S dans la Cité du Doudou. Les nombreux fans de l’événement auront ainsi le plaisir de retrouver de véritables véhicules blindés d’époque et de profiter des nombreuses activités qui gravitent autour de ce défilé rassemblant près de 2000 participants.