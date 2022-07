L'Artifoire d'Hollain est de retour !

Comme depuis de nombreuses années, l'Artifoire d'Hollain se déroulera le 21 juillet prochain. Ce sont ainsi plus d’une centaine d’artisans, artistes ou encore producteurs de produits du terroir qui sont mis à l’honneur, l’occasion pour eux de présenter leur travail devant un public de plus en plus nombreux. Pour cette 48e édition, un feu d'artifice et une soirée-cabaret seront organisés. Les jeunes, loin d'être oubliés, pourront profiter le samedi 23 de la Foire des jeunes avec des animations et spectacles pour enfants ainsi que de l'initiation à l'artisanat.

L’Artifoire est aussi le cadre d’un mini-festival qui se déroule sur 3 journées complètes et 4 soirées festives. C’est ainsi que sont programmés, sur plusieurs scènes, des dizaines de groupes et spectacles pour enfants et adultes de tous âges, composant une affiche à la fois éclectique et de qualité, et faisant la part belle aux musiciens de la région.

50 spectacles gratuits feront également bouger et danser le public présent pour l'événement. Dès la soirée du 21 juillet, le groupe rock festif et bohème, Les Zingueurs, Manka Family, Quija Trio, La Maisnie Hellequin et la Goulue mettront l'ambiance à l'occasion de la fête nationale. L'évenement se clôturera par ailleurs, par une après-midi festive et une soirée boogie. Guillaume Ledent et le célèbre grouper Powershake seront de la partie. L'Artifoire se déroule sur la Place Verte de Hollain, un petit village de la commune de Brunehaut (Belgique). Cette localité se trouve à une dizaine de kilomètres de Tournai, dans la province du Hainaut, tout près de la frontière française. L'accès en voiture y est très facile, et le parking aisé dans les rues et les prairies alentours. Programme à décourir : ici.

Pour les plus sportifs, une marche est organisée le dimanche matin. De 8h à 13h, deux balades, de 5 et 12km, sont programmées. Le circuit de 5km va jusqu’à la Pierre Brunehaut, celui de 12km passera par Merlin, Hollain et Bléharies.