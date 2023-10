Luc Wattiez, l’échevin des finances de Bernissart, ne sera plus candidat : “Après 36 années de vie communale, je peux profiter de la vie autrement”

”Ma décision ne date pas d’hier. J’y pensais depuis un an déjà. A 62 ans et après 36 années de vie communale, dont 18 en tant qu’échevin, je pense pouvoir prendre du recul et profiter de la vie autrement”, assure Luc Wattiez.

D’abord conseiller communal pendant 18 ans, l’intéressé aura passé trois législatures comme échevin. “Et pas avec les matières les plus faciles, puisque j’avais notamment les finances. J’ai attendu trois législatures avant de passer échevin. Contrairement à beaucoup d’autres qui arrêtent après un mandat s’ils ne deviennent pas échevin, j’ai su être patient.”

Luc Wattiez entend bien aller au terme de son mandat. “Ensuite, je resterai sympathisant et je serai à disposition de l’équipe en fonction de mes possibilités. Je veux assurer une transition en douceur et aider mon successeur sans toutefois devenir une belle-mère.”

Si Luc Wattiez a fait le choix de ne plus se représenter, c’est en réalité pour plusieurs raisons. “Il y a ce bail de 36 ans, je l’ai dit. Ces derniers temps, certaines personnes se déchaînent sur les réseaux sociaux et manquent d’objectivité alors même qu’elles n’ont rien proposé ou concrétisé. Ça me fatigue, même si j’essaie de prendre ça avec détachement. Il y a aussi la charge des mandats que j’occupe. Les finances, ce n’est pas rien et je n’ai plus envie de me tracasser sans cesse pour trouver des solutions en sachant que le soutien du fédéral et de la Région est ce qu’il est. Toutes les communes sont logées à la même enseigne à ce niveau. Quand on vous promet des recettes ou des soutiens qui n’arrivent pas ou alors partiellement, c’est difficile. Il faut souvent jouer à l’équilibriste, mais je ne suis pas magicien. Je souhaite d’ailleurs bonne chance aux futurs échevins des finances.”

Dans quelques mois, pour Luc Wattiez, la page va se tourner. Sans amertume. “En politique, on réussit certaines choses. D’autres moins. Ce sont les aléas. Je ne veux pas m’accrocher et commencer un nouveau mandat puis le regretter. Je suis encore en bonne condition physique et c’est le bon moment. Je pense avoir bien servi la commune. Je ne suis fâché avec personne. Je vais terminer mon mandat avec motivation mais je partirai ensuite sans regrets.”