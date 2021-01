Antoine Thiébaut, graphiste :" Il est difficile de s'imaginer un monde sans graphisme" Pays Vert M.P. Antoine Thiébaut s'est lancé récemment comme graphiste indépendant dans la région de Frasnes. Malgré que le monde de l'image soit de plus en plus utilisé par la population, ce dernier est certain que son métier exige des compétences que seul un professionnel peut maîtriser © A.T.

Le métier de graphiste est de plus en plus rare, surtout dans notre région. Cependant, Antoine Thiébaut a voulu faire de sa passion, son métier.



"Je suis graphiste et webdesigner. J'élabore l'univers graphique d'un produit, d'une entreprise ou d'un professionnel. Le but est de transformer des idées, des valeurs en images et de transmettre des messages à travers mes réalisations", déclare le jeune homme.



Ce graphiste travaille pour différents publics et tente de les satisfaire au mieux afin que ceux-ci se démarquent. "Je suis au service de personnes qui ont besoin de contenus créatifs et esthétiques. Cela leur permet de se démarquer dans leur communication. Je crée des identités visuelles comme des logos ou des chartes graphiques ainsi que d'autres productions destinées à l'impression ou au web".



Un métier d'avenir



Malgré la crise sanitaire, Antoine Thiébaut n'a pas hésité à se lancer dans cette aventure. "Le design et le web sont des passions qui m'habitent depuis longtemps. Mon père m'a appris à utiliser Photoshop dès l'âge de douze ans. J'ai mis un peu de temps avant d'envisager d'en faire mon métier. C'est vrai que nous vivons une période difficile mais, les entreprises ont plus que jamais besoin de communication avec leur clientèle afin de garder un lien", précise le graphiste.



A l'heure actuelle, de nombreuses personnes utilisent différents logiciels comme Canva ou encore Photoshop pour créer leurs propres réalisations. Beaucoup sont donc, aujourd'hui, considérés comme des graphistes débutants. Cependant, selon Antoine Thiébaut, tout le monde ne maîtrise pas les détails du métier. "Je ne pense pas que les gens maîtrisent ces logiciels. Ils les utilisent et c'est très bien. En effet, chacun peut créer et apporter sa propre touche. Mais, le graphisme est un vrai métier qui exige un savoir-faire technique et une vision commerciale que l'on acquiert avec l'expérience".



Bien que les machines remplacent, de plus en plus souvent, les hommes, cela restera un métier qui perdurera dans le futur. "Mon métier est un métier d'avenir car, il n'y a pas d'automatisation possible. Les machines peuvent créer des visuels mais elles n'ont pas et n'auront jamais, cette fibre artistique et sensible propre à l'homme. La machine reste, dans le cas du graphisme, l'outil de l'homme. Ce métier était totalement différent, il y a vingt ans, et il évoluera encore. Mais, il est difficile de s'imaginer un monde sans graphisme", déclare le jeune homme.



Antoine Thiébaut vit donc, désormais, sa passion à 100 %. Il est également ravi de pouvoir partager avec beaucoup de personnes son univers graphique.