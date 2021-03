Ce mercredi matin, le petit-fils de Louis de Funès était de passage à Papignies, petit village de l'entité de Lessines, pour apporter son soutien aux élèves et professeurs de Way to Stage. Fondé en 2016, ce centre de formation de renommée internationale spécialisé en théâtre musical a connu, en décembre dernier, un arrêt brutal de ses activités ayant pour cadre un ancien moulin à eau ayant appartenu au fils du célèbre chanteur d'opéra José Van Dam.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas à cause de la crise sanitaire que cette école de comédie musicale dénichant de nouveaux talents tant en Belgique qu'à l'étranger se trouve aujourd'hui en très grande difficulté financière mais après avoir été victime d'un escroc qui s'était engagé à apporter les fonds nécessaires à son fonctionnement sur une période de trois ans via la création d'une nouvelle société. Le contrat portait sur un montant global de 400.000€ dont une première tranche de 240.000€ aurait dû être libérée en septembre au profit de ce centre formant à Papignies des artistes pluridisciplinaires jonglant avec les techniques du chant, de la danse et du théâtre.

"Hélas, nous n'avons jamais vu la couleur de l'argent qui nous était promis", déplore Christophe Godefroid, fondateur et directeur de Way to Stage. Au total, pas de loin de 50 personnes parmi lesquelles 21 jeunes artistes en formation et autant de professeurs sont lourdement impactés par les agissements de ce faux investisseur qui a roulé dans la farine d'autres personnes issues du monde artistique dont Laurent de Funès.

Au travers de l'association des arts de Funès que ce dernier a créé en 2020 avec son ami réalisateur Eric Atlan, le petit-fils du plus grand acteur comique français de tous les temps entend récolter des fonds pour soutenir le secteur culturel et artistique qui, depuis maintenant un an, souffre terriblement de la pandémie. "Etant moi-même comédien, j'ai été confronté de plein fouet aux difficultés rencontrées par les artistes durant cette affreuse période pour promouvoir leur art et monter à bien des projets sur un marché de plus en plus formaté. L'objectif de l'association est de faire connaître au plus grand nombre les jeunes talents francophones de demain comme ceux de Way to Stage", confie Laurent de Funès.

Alors qu'il figure au casting d'un film qui sera tourné prochainement en Belgique, pays avec lequel il revendique beaucoup d'affinités et dont il apprécie la chaleur de vivre, notre interlocuteur a choisi de mobiliser toute son énergie en faveur de Way to Stage et de profiter du nom de son regretté grand-père pour capter les moyens financiers dont la compagnie de Papignies a urgemment besoin pour redémarrer ses activités. A cette noble cause s'est associé un second partenaire. Il s'agit, en l'occurrence, de Backbone, un fonds d'investissement éthique et social basé au Luxembourg créé par deux anciens banquiers dont Xavier Heude.