Les enseignements après la 3e journée en BNXT League : le Spirou Charleroi seul au sommet

Voici les principaux enseignements à tirer à l’issue de cette 3e journée de compétition.

Plus que trois équipes invaincues

Le Spirou Charleroi a conservé son brevet d’invincibilité et trône désormais seul en tête du classement à la suite de sa victoire à Alost, la troisième en trois matchs pour les Carolos. Depuis le début de saison, les nouvelles recrues du Spirou répondent à l’appel et semblent s’être très vite adaptées à la compétition belge. À l’image des Américains de périphérie Tyrell Roberts (18 points) et Austin Butler (21 points), qui ont été les meilleurs scoreurs de l’équipe au Forum d’Alost. Alors que Venskus (12 pts/4 rbs) continue de former un duo très complémentaire avec Kuta (13 pts/9 rbs) dans le jeu intérieur. On notera aussi l’apport de l’ailier belge Marlon Makwa en sortie de banc (11 pts).

Seules deux autres équipes restent encore invaincues : Anvers et Limburg. Mais elles ne comptent que deux matchs. Les Giants se sont imposés dans le derby anversois sur le terrain des Kangoeroes Malines (65-69). Quant aux Limbourgeois, après leur victoire fracassante à Ostende le week-end passé, ils ont continué sur leur lancée en corrigeant Courtrai (91-67).

Le Brussels peut compter sur son banc

Privé de son capitaine Alex Libert (blessé au coude), l’équipe bruxelloise est allée chercher un beau succès à Liège Basket, certes diminué par quelques absences (John, Hagins, Rodriguez). Malgré un début de match très compliqué (18-6), le Brussels a pu renverser la vapeur grâce en grande partie à son banc. Sur l’ensemble du match, les joueurs sortis du banc ont compilé 53 points côté bruxellois.

L’ailier américain Jordan Harris a été le remplaçant le plus productif avec 16 points, 5 rebonds et 2 assists au compteur. Terry Deroover s’est aussi illustré avec 11 points (4 sur 5 aux tirs) en 15 minutes de jeu. L’intérieur français Jared Ambrose a également eu un bel impact avec 11 points et 5 rebonds. De bon augure pour la suite…

Mons-Hainaut dans le dur

Avec Alost, Mons-Hainaut est la seule équipe à ne pas encore avoir gagné en BNXT League cette saison. Pour leur premier match à domicile, les Renards ont subi la loi de Louvain. Les arrières américains Kyle Castlin (0 sur 6 aux tirs de plein jeu) et Conley Garrison (2 sur 7) ont notamment connu une soirée difficile.

Il y a eu des notes positives comme la prestation de Styrmir Thrastarson (19 points et 4 rebonds), l’un des plus percutant au sein du noyau montois depuis le début de saison. Ou Eric Adams (12 points et 5 rebonds) qui a eu peu de déchet. Mais mentalement, les Renards ont maintenant besoin d’un résultat positif pour véritablement lancer leur saison.