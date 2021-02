Les Belgian Lions sont de retour cette semaine au sein de la "bulle" sanitaire de Vilnius, en Lituanie, où ils joueront leurs deux derniers matchs de qualification pour l’Euro 2022 (samedi face au Danemark et lundi face à la République tchèque). Avec un effectif renforcé par rapport à leur dernier passage lors de la dernière fenêtre internationale de novembre 2020. Des éléments importants comme Jonathan Tabu, Khalid Boukichou, Maxime De Zeeuw et Ismaël Bako ont fait leur retour au sein du groupe avec la mission d’assurer une cinquième qualification consécutive pour un Euro et, si possible, une première place au sein du groupe C dont les Lions sont actuellement en tête.