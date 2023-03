Johan Museeuw confie avoir pensé au suicide : “J’étais dans ma voiture le long du canal et j’en avais assez”

22 janvier 2007, lors d’une conférence de presse à Courtrai, le triple vainqueur du Tour des Flandres, retraité depuis trois ans, confesse avoir utilisé des produits dopants durant sa carrière : “Je n’ai pas toujours joué le jeu honnêtement à 100 %”, avait-il expliqué à l’époque.

”Cela reste le chapitre le plus difficile de mon histoire”, se souvient Museeuw pour Humo, “j’étais au fond du trou. Après ma confession, j’ai été désavoué. C’était le prix à payer mais je ne pouvais plus vivre avec tous ces secrets. J’étais l’un des premiers coureurs de ma génération à avoir avoué.”

Plus loin dans l’interview, l’ancien champion belge a avoué avoir pensé au suicide à cette période : “Pendant les moments les plus difficiles, le vélo m’a sauvé quand j’étais au bord du précipice. Oui, j’ai été au bord du gouffre. Et je devais décider : 'je saute ou je ne saute pas ?' Heureusement, une petite voix m’a dit : 'Allez, tu ne vas quand même pas faire ça.”

”J’y ai vraiment pensé une fois”, a continué Museeuw, “j’étais dans ma voiture le long du canal. Je me disais : 'J’en ai assez, je fonce dedans.'”

”Quand j’ai confessé m’être dopé, je me suis senti libéré. Mais une autre période difficile a débuté pour moi parce que je me sentais seul. J’ai traversé l’enfer. Pendant quatre ans, je me suis cherché. Mais j’en suis sorti et je me sens maintenant plus fort”, a encore expliqué Museeuw qui estime que le cyclisme doit “arrêter de regarder son passé”, regrettant l’hypocrisie du milieu sur la question : “Richard Virenque monte sur le podium du Tour de France mais Lance Armstrong n’est plus le bienvenu. Je vous le demande : quelle est la différence ?”