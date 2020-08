Cyrille Guimard, ancien coureur et ancien directeur sportif, n'a pas sa langue dans sa poche. Il faut rappeler que lorsque Lucien Van Impe a remporté le Tour de France en 1976, la dernière victoire belge, c’était sous les ordres de Cyrille Guimard.

Le Druide comme il est surnommé, s'est exprimé sur Remco Evenepoel pour Cyclismactu: "Moi je pense que ce coureur est plus fort que Merckx. C'est même peut-être plus fort que Hinault. En potentiel, Evenepoel, c'est au minimum Hinault +"

Mais Guimard va même plus loin, pour lui le natif de Schepdael peut carrément battre des records:" Cinq Tour de France ? C'est possible. D'habitude les grands champions le gagnent à 23 ans, lui il pourrait bien le gagner dans sa 21e année, et derrière il a, on va dire, 14 ans pour en gagner un certain nombre."

Interrogé sur le Tour qui démarre dans un peu plus de 2 semaines, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France pointe ses favoris "Bien sûr, Roglic et Bernal apparaissent comme très costauds aujourd'hui, mais il y a également des coureurs comme Tadej Pogacar, Nairo Quintana (...) Pour l'instant il faut observer les progressions de chacun et j'ai presque envie de dire que, heureusement pour tous les noms que j'ai cités précédemment, Remco Evenepoel sera en vacances au mois de septembre !"

Mais Remco Evenepoel aurait-il été un des favoris à la victoire dans cette Grande Boucle ? Le consultant de la radio RMC en est persuadé:" Cette année il aurait été l'un des favoris au même niveau que Roglic et Bernal."

Invaincu cette année dans les courses par étapes, le coureur de la Deceuninck-QuickStep disputera le Giro, son premier grand tour, plutôt que le Tour de France et on a déjà hâte !