La promesse de Remco Evenepoel: "Maman, si ça ne se termine pas bien au Giro, je ne courrai plus jamais en Italie"

Cette dernière plaie semble refermée dans la famille mais la cicatrice reste visible chez Agna, toujours inquiète pour son fils. "Quand on s'est dit au revoir il y a quelques semaines, j'ai dit ceci à Remco: 'Tu as travaillé dur pour ça, maintenant laisse tout venir à toi, prends-les choses au jour le jour. Et surtout : profites-en !' Car l'Italie... ça lui procure toujours un double sentiment... Remco m'a juré: 'Maman, si ça ne se termine pas bien au Giro, je ne courrai plus jamais en Italie'."

