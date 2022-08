Meintjes s'offre une victoire de prestige à la Vuelta: "Il faudra du temps avant que je réalise!"

La Vuelta sourit à nouveau à Intermarché-Wanty Gobert car Louis Meintjes a remporté en solitaire la 9e étape à Las Praeres. Le petit grimpeur sud-africain, 31 ans, faisait partie de l’échappée de 9 hommes qui anima la journée. C’est avec un peu plus de trois minutes d’avantage que les fuyards ont abordé la très raide montée finale. Meilleur grimpeur, le récent 8e du Tour de France a distancé tous ses rivaux sur les plus forts pourcentages pour s’en aller conquérir le plus beau succès de sa carrière.

"Je voulais attaquer aujourd'hui car je n'avais pas réussi à suivre le rythme des favoris ces derniers jours", a confié Meintjes, déjà lauréat cette saison du Tour des Appenins. "Après le travail de mes coéquipiers pendant une heure, ma seule tentative a suffi pour prendre la bonne échappée. Ma tâche n'était pas facile car mes compagnons de fugue m'ont rendu la vie dure en me forçant à prendre plus de relais. Je dépensais plus d'énergie qu'eux, c'est pourquoi je n'étais pas sûr de prendre le dessus sur la fin. Les pentes étaient tellement raides qu'il n'y avait pas d'autre tactique que de monter comme dans un chrono en côte. Gagner ici, c'est très spécial. C'est la première fois que je monte sur la plus haute marche du podium en World Tour, un objectif que je voulais absolument atteindre dans ma carrière. Il faudra du temps avant que je réalise !"

Au classement, Meintjes se replace en 16e position. Son équipe a cependant perdu un deuxième coureur puisqu’après Jan Hirt (Covid), c’est Gerben Thijssen qui s’est retiré. Le sprinter belge a chuté dans une descente. Il a dû être recousu au genou.