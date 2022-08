Adnan Januzaj est proche du FC Séville !

Le très bien informé Fabrizio Romano annonce ce mardi matin qu'Adnan Januzaj est en négociations avancées avec le FC Séville. Le club andalou, qui pourrait perdre Lucas Ocampos dans les prochaines heures (ce dernier est convoité par l'Ajax Amsterdam pour remplacer Antony, parti à Manchester United), verrait d'un bon oeil l'arrivée du Belge.



Les négociations sont avancées et la balle semble être dans le camp de notre compatriote, d'après le journaliste italien. Un accord pourrait être trouvé dans la journée, selon lui.



On le sait, Adnan Januzaj aime beaucoup les années de Coupe du monde. Il avait crevé l'écran en 2014 et 2018 pour forcer sa sélection. Y parviendra-t-il encore cette année, alors qu'il semble loin du compte et qu'il ne reste que deux gros mois avant de connaître la liste des 26 de Roberto Martinez pour le Qatar ?