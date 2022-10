Felice Mazzù satisfait de ses joueurs: "Avec cette mentalité, on sortira du tunnel sombre"

Ce n'était pas encore le Felice Mazzù chambreur et blagueur mais le T1 anderlechtois avait déjà un visage plus serein que dimanche après la défaite contre Charleroi. "Les sensations sont meilleures que dimanche, même si l'analyse aurait été différente si on avait juste mis deux de nos nombreuses occasions contre les Carolos."

Comment qualifieriez-vous cette défaite contre West Ham ?

"Frustrante. On a joué 75-80 minutes très positives. Les joueurs ont répondu dans l’envie, l’intensité, l’agressivité et l’organisation. On aurait mérité au moins un point."

L’entrée des trois stars de West Ham fait-elle basculer le match ?

"On sait que les clubs de Premier League ont d’autres moyens. Je suis content de mon groupe, même si j’aimerais un peu plus d’expérience."

C’est ce manque d’expérience qui explique la difficulté à marquer ?

"Si vous avez la solution à notre manque de buts, je la veux bien (sourire). C’est dur à expliquer. Contre Charleroi, il a manqué le dernier geste. Ici, quand le dernier geste a été réussi, il y a eu un arrêt de classe mondiale (d’Areola) devant Fabio (Silva). J’ai vu de bonnes choses devant, notamment les déplacements de Yari (Verschaeren) qui était dans un rôle plus libre."

Dimanche, c’est le déplacement à Malines. Qu’espérez-vous ?

"Je veux les trois points. On doit retenir ce qu’on a produit. C’est avec cette mentalité qu’on pourra sortir du tunnel sombre dans lequel on est. Contre West Ham, les joueurs ont toujours cru qu’ils pouvaient gagner."

"Le but pris ? Une grosse erreur de l’équipe…"

Mais comment Anderlecht a si facilement encaissé le 0-1 alors que la prestation défensive était si bonne pendant 79 minutes ? À première vue, Wesley Hoedt était le plus fautif. Le Néerlandais était quelque peu vexé de recevoir cette question. "Pourquoi je sors de position ? Pour empêcher Paqueta de frapper, bien sûr. J'étais obligé de faire un pas en avant. On joue quand même à trois derrière ? Quand un joueur sort, il doit être couvert par les autres."

Un de ces autres était Delcroix. "Moi, je crois qu'on encaisse ce but à cause d'un manque d'organisation à la fin, suite à la pression de West Ham. Pourtant, on a joué un très bon match, on méritait même de gagner. La prochaine fois, on doit rester concentrés jusqu'à la fin."

Selon Gert Verheyen, consultant pour Sporza, Diawara était le grand coupable. Et qu'en pensait Felice Mazzù ? "C'était une grosse erreur en termes d'équipe, ce n'était pas juste un joueur qui était fautif. Tout ce qu'on avait bien fait durant 79 minutes - défendre vers l'avant - on ne le fait pas sur ce but. Il y a plusieurs erreurs, à commencer par le changement d'aile qu'on laisse trop facilement faire. Puis, un de nos défenseurs centraux (Hoedt) sort pour éviter la frappe, parce qu'ils marquent beaucoup ainsi. On avait ciblé ça. Mais du coup, il y avait de l'espace dans son dos et les Anglais en ont profité."