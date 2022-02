La BeNeLeague n'est pas morte: voici les clubs qui étudient encore cette possibilité Division 1A La Rédaction Six clubs néerlandais et cinq clubs belges n'ont pas encore enterré l'idée de la BeNeLeague. © Belga

Ce sont nos confrères du Nieuwsblad qui révèlent l'information ce lundi: trois ans après les premiers pourparlers, les discussions se poursuivent dans l'ombre concernant la création d'une BeNeLeague qui regrouperait certaines équipes de Jupiler Pro League et d'Eredivisie.



Côté néerlandais, l'Ajax, le PSV, Feyenoord, l'AZ, Utrecht et Vitesse discutent avec ces cinq clubs belges: le FC Bruges, Anderlecht, Genk, Gand et le Standard. Le cabinet d'audit Deloitte est notamment concerté.



L'une des options sur la table serait de débuter la saison de manière traditionnelle, en séparant les clubs belges et néerlandais, avant de regrouper les six meilleures équipes des deux pays après la trêve hivernale pour déterminer un champion de la BeNeLeague et distribuer les billets européens.