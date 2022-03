Endormi quelques mois, le débat sur le format du championnat se réveille. La formule que nous connaissons encore cette saison est censée s’arrêter fin 2022-23, pour revenir à une D1A à 16, avec des playoffs 1 à six, comme avant. Trois équipes sont donc censées descendre en mai 2023. Un sujet de terreur pour beaucoup de présidents de cercles habitués à la colonne de droite du classement qui savent que la D1B peut constituer une voie sans issue.

Voilà pourquoi les discussions informelles se sont intensifiées entre membres du K13 (les clubs de D1A qui ne sont pas dans le G5) et de D1B. Déjà prolongé d’un an alors qu’il était censé prendre fin cette saison, le modèle à 18 reçoit la majorité des voix de ces clubs, lorsqu’on organise un mini-référendum, ce qu’ils ont d’ailleurs fait récemment. Et tant pis pour les études commandées dernièrement qui préconisent une élite plus restreinte.

Mais ce camp sait qu’il n’atteindra pas seul la majorité de deux tiers des voix nécessaire pour voter le maintien à 18. Des échanges avec des membres du G5 favorables à la BeNeLeague ont donc conduit tous ceux-là à dessiner un compromis à la belge, un avant-projet de ce que pourrait être notre D1A à la fin de ce contrat TV, en 2025 : un championnat à 18 avec une phase classique en aller simple de 17 journées, puis des playoffs BeNeLeague pour les six premiers, qui croiseraient les six meilleurs de Eredivisie. Les 12 autres ? Ils joueraient entre eux un deuxième tour pour éviter la relégation et pour le dernier ticket européen.

Les Pays-Bas seront-ils convaincus par la formule ? C’est à voir, d’autant qu’il reste énormément de détails à régler. Mais les "petits" sont prêts à donner un accord de principe sur ce projet, en échange du maintien de la D1 à 18. "Tout cela est une grande négociation… voire une forme de chantage", résume ce dirigeant de D1A.

Le sujet sera forcément sur la table de l’assemblée générale programmé le 28 mars. Et la pression va monter.