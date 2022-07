Premier transfert au Standard: Noah Ohio devrait signer !

Alors que la reprise pointe tout doucement le bout de son nez, Ronny Deila avait demandé à recevoir des renforts avant la réception de Gand le 22 juillet. Son souhait pourrait être exaucé avec la probable arrivée de l'attaquant néérlandais de 19 ans, Noah Ohio. Ce dernier est déjà présent au club où il a rencontré plusieurs joueurs du noyau pro et passé une partie de ses tests médicaux.

Ohio, ce gaucher d'un mètre 83, arrive de Leipzig où il ne lui restait qu'un an de contrat. La saison dernière, il a été prêté à l'Austria Vienne où il a inscrit six buts et délivré deux assists en 30 rencontres. Durant sa formation, il a passé trois ans du côté de Manchester City où il a croisé la route d'un certain Fergal Harkin, directeur sportif du Standard qui entrera officiellement en fonction début du mois d'août. Une fois que toutes les formalités seront remplies, le club principautaire pourra officialiser sa première recrue qui devrait compenser le départ de Jackson Muleka au Besiktas.