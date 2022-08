Les Rangers sont intéressés par Nicolas Raskin (Standard)

Plus les jours passent, plus il semble que l’histoire entre Nicolas Raskin et le Standard touche à sa fin. Après la rencontre perdue à Westerlo, le 13 août, Ronny Deila n’avait pas caché qu’il souhaitait de la clarté concernant la situation du médian (et celle de Selim Amallah). Quelques jours plus tard, le coach norvégien a convoqué une réunion avec les cadres du vestiaire au sujet de Raskin et Amallah, dont les envies de départ auraient un impact négatif sur l’équipe. Et dimanche, face à OHL, le T1 rouche a remplacé Raskin à la pause. Un signal clair.

Ce n'est pas un secret : Nicolas Raskin, qui arrive en fin de contrat avec le Standard en juin 2023, cherche une porte de sortie avant la fin du mercato. Ce ne sera pas le Club Bruges, dont le Belge a refusé l’offre. Raskin privilégie un transfert à l’étranger et peut compter sur l’intérêt des Glasgow Rangers, qui viennent de se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Le Standard demande 5,5 millions d’euros pour son joueur.