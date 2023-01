Amallah touche au but pour son transfert: accord entre Valladolid et le Standard

Selim Amallah (97 matchs, 31 buts et 11 assists en trois ans et demi au Standard) s'est envolé pour l'Espagne afin d'y passer ses tests médicaux. Il pourra signer, dans la foulée et si tout se passe bien, un contrat jusqu'en 2027. Le demi finaliste de la dernière Coupe du monde réalisera ainsi son rêve d'évoluer en Liga où il devra aider le club à se maintenir (Valladolid est actuellement 18e et premier reléguable avec 17 points). Il y retrouvera une connaissance de la Pro League qui vient également d'y signer sous la forme d'un prêt en la personne de l'ancien brugeois Cyle Larin.