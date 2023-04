Surgir au second poteau, la spécialité de Fossey : “On travaille ce mouvement depuis un moment et cela paye”

”On a énormément travaillé cela avec Geoffrey (Valenne) qui est en charge des phases arrêtées. Je ne peux que le remercier de m’avoir permis de me mettre dans cette position. C’est déjà la troisième fois que cela paye. C’est à lui que revient le mérite”, précisait le buteur du soir.

Surgir au second poteau est devenu la spécialité de Marlon Fossey. ©VKA

Le quatrième but du joueur formé à Fulham est tombé à point nommé car les Rouches n’en menaient pas large face à de vaillants carolos. “L’entraîneur n’était pas très content de nous à la mi-temps. Il estimait qu’on avait arrêté de jouer après le 1-0. Nous leur avons laissé trop d’espace dans les zones larges. Heureusement que nous avons marqué ce deuxième but parce que sans cela, je pense que la seconde période aurait été très longue.”

Gagner en souffrant, une nouvelle arme liégeoise

Une des différences avec le début de saison en bord de Meuse, c’est qu’aujourd’hui, le Standard est capable de l’emporter même lorsqu’il est mal mené. “Je pense que c’est le signe d’une bonne équipe et que cela montre notre progression. Maintenant, nous pouvons, comme vous l’avez dit, jouer mal pendant des périodes et quand même remporter la victoire.”

Fossey et ses équipiers savourent ce troisième succès de rang car ils savent qu'il n'a pas été simple à décrocher. ©SES

C’est l’esprit libéré que les Liégeois se déplaceront à OHL le week-end prochain puisqu’ils ont validé leur ticket pour les Europe playoffs. “On prendra beaucoup de plaisir et on va encore tout faire pour garder l’espoir, car il est toujours de mise, jusqu’au bout de se qualifier pour les Champions playoffs.”

Le point noir de la soirée de vendredi est évidemment cette exclusion de Renaud Emond pour avoir enlevé son maillot après un but qui signifie tellement pour lui. “Il a connu une saison compliquée et vous savez, le football, c’est avant tout émotionnel et non rationnel, encore plus dans ce genre de match. Alors oui, l’émotion a pris le dessus chez Renaud mais on peut aisément lui pardonner. Il sera très utile durant les playoffs au même titre que les autres remplaçants qui ont fait le job contre Charleroi à l’image de Stipe ou de Filippo.”

Objectif Europe !

Vendredi soir, les supporters liégeois avaient mis les petits plats dans les grands, une nouvelle fois, au grand plaisir de Marlon Fossey qui semble se nourrir de ce genre d’atmosphère. “C’est magnifique. À chaque fois que nous jouons à domicile, je décompte les jours et les heures à l’approche du coup d’envoi. Même durant l’échauffement, il y avait une telle tension, une telle atmosphère qui te donne envie de tout donner. Je veux encore vivre beaucoup de moments similaires.”

Et quoi de mieux que des matchs sur la scène européenne pour embraser encore plus un stade de Sclessin qui attend cela depuis la saison 2019-2020. “Bien sûr que l’objectif, c’est l’Europe”, assure l’Américain. “On s’était focalisé sur les PO, c’est désormais chose faite mais on en veut plus. On a vraiment envie d’offrir une qualification européenne à notre fantastique public qui le mérite bien.”