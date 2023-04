Standard : Six joueurs menacés à OHL, le casse-tête pour Deila qui peut encore croire au top 4

Noubi pour Bokadi aux dépens du SL16 FC ?

Averti contre Genk, Bope Bokadi, qui fait partie des gars sûrs de Deila et qui réalise une superbe saison, est le seul défenseur menacé. Avec Ibe Hautekiet, qui est enfin débarrassé de ses soucis liés à une opération du pouce, et Lucas Noubi, on serait tenté de dire que Deila a le choix.

Boke Bokadi a pris son 4e avertissement contre Charleroi. ©VKA

Mais c’est sans compter sur la situation du SL16 FC, plus que jamais concerné par la relégation en Challenger Pro League après avoir partagé, 0-0, contre le Jong Genk samedi. Sauf surprise, l’équipe A du Standard se produira après celle du SL16 FC qui se déplacera à Dender vendredi soir (20h). S’ils sont titulaires avec le SL16 FC vendredi, Noubi et Hautekiet pourraient jouer avec les A dimanche, ce qui ne serait pas le cas si le calendrier était inversé. Mais les staffs liégeois prendraient-ils le risque de faire débuter deux rencontres à ces jeunes sur deux jours ? On ne l’imagine pas.

Donnum sous la menace depuis… 5 mois

Dans les joueurs menacés, celui qui s’en sort le mieux dans la gestion de cette épée de Damoclès, c’est Aron Donnum. Le Norvégien a reçu son 4e avertissement le 13 novembre 2022. Mais compte tenu de son importance dans son dispositif, Deila prendra-t-il le risque de le voir être jauni à OHL ?

Deila prendra-t-il le risque d'aligner Donnum à OHL même s'il est menacé depuis le 13 novembre? ©SES

La solution pourrait être de titulariser Barrett Laursen à gauche mais reste à savoir dans quel état physique le Danois se trouve, lui qui est rentré de longues semaines au pays suite à des soucis personnels. C’est au coeur du jeu que Deila aura le plus de soucis à se priver de ses menacés. Alzate et Cimirot le sont au même titre que celui qui est censé les remplacer : Melegoni ! Reste le cas de Cihan Canak qui, tout comme Noubi ou Hautekiet, devrait être titulaire moins de 48 heures plus tôt avec le SL16 FC. Deila devra donc plus que jamais se montrer créatif s’il veut préserver ses menacés tout en rêvant encore du top 4.