Standard : Ruvalcaba, ailier gauche mexicain va renforcer le SL16 FC

Rapide, vivace et technique, son style de jeu rappelle celui d’un certain Edmilson Junior. Ruvalcaba, qui compte 55 matchs (cinq buts et trois assists), renforcera le SL16 FC et, si tout se passe bien, pourrait intégrer le noyau de Carl Hoefkens dans le courant de la saison puisque le T1 souhaite aussi voir arriver un ailier gauche rapide.