La crise est repartie de plus belle au Standard. Battus pour la troisième fois en quatre rencontres, les Liégeois ont concédé à Ostende leur douzième défaite de la saison. Avec un sentiment d’après-match devenu habituel : celui d’avoir été absent durant 90 minutes ou presque.

Mais il faut se rendre à l’évidence : avec six points d’avance sur la place de barragiste de Seraing, le Standard n’est pas encore sauvé. Et le seul objectif de sa saison, désormais, c’est bien d’assurer le maintien. Ce qui n’est pas encore chose faite. Voici pourquoi.

1 Parce que la mentalité est défaillante.

C’est triste à écrire mais après dix minutes de jeu, samedi soir, il semblait évident que le Standard ne gagnerait pas encore cette fois-ci. La première mi-temps a été un récital de mauvaises passes et de mauvais choix. Comme souvent. Mais surtout, le langage corporel des joueurs ne traduisait aucune rage de vaincre. Il manque la base de la base dans cette équipe : de l’envie. "Cela fait des mois que c’est comme ça ; je suis dégoûté. On ne fait pas tout ce qu’il faut pour gagner un match", disait Samuel Bastien après la rencontre, conscient qu’en termes de mentalité, les exceptions qu’ont été les matchs à Anderlecht ou face au Club Bruges ne sont pas la règle. "Avant la rencontre, on s’encourage, on se motive… mais on n’y arrive pas."

Et l’erreur inhabituelle d’Arnaud Bodart, qui a abouti à l’ouverture du score, n’a rien arrangé. "Quand les choses ne tournent pas, on pense trop, on stresse trop alors qu’on doit, au contraire, rester calmes, ajoutait Aron Donnum. De l’extérieur, vous avez peut-être l’impression qu’on n’en a rien à foutre. Mais on travaille toute la semaine pour améliorer les choses." Sans que cela ne paie…

(...)