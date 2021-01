Ces dernières heures, c’est une mauvaise nouvelle venue d’Angleterre que la direction liégeoise a reçue. Alors que tout était réglé entre Barnsley et les dirigeants liégeois pour un prêt avec option d’achat et une participation au salaire d’Obbi Oularé, ce dernier a refusé de rejoindre le club de Championship.

Il y a quelques jours, Barnsley espérait encore un revirement de situation mais, tenant à prendre les devants, la direction anglaise s’est mise en quête d’un autre attaquant et elle l’a trouvé en la personne de Carlton Morris, venu de Norwich. La piste menant à Obbi Oularé est donc éteinte, ce qui n’arrange pas les décideurs rouches.

Ce n’est guère mieux du côté de Felipe Avenatti. Ce dernier pouvait compter sur l’intérêt de Malines et, là encore, les deux directions étaient d’accord pour un prêt avec option d’achat, Malines prenant également en charge une partie du gros salaire de l’Uruguayen. Mais, ce dernier se montrant réticent, les Malinois ont décidé d’avancer sur d’autres pistes.

Dans l’autre sens, la direction sportive du Standard cherche bien à renforcer son secteur offensif. Mbaye Leye ne s’en est pas caché, il souhaite disposer d’un attaquant capable de planter dix à quinze buts par saison ou pouvant libérer des espaces pour les autres éléments offensifs.

Selon nos informations, comme il l’avait déjà fait en mai dernier sans que cela aille plus loin, le Standard a repris contact avec son ancien attaquant formé au club Hugo Cuypers. À 23 ans, le Liégeois est de retour à l’Olympiacos après un prêt à Ajaccio (cinq buts et autant d’assists). Des contacts ont de nouveau été établis avec le joueur mais aussi avec le club afin d’obtenir le prêt de Cuypers, qui dispose encore d’un an et demi de contrat en Grèce. Cette saison, Cuypers a fait ses premières apparitions sous le maillot de l’Olympiacos et a inscrit un but. Du côté du club grec, on n’est pas pressé de réaliser la transaction car un de ses attaquants, Hassan, se remet du Covid tandis qu’un autre élément offensif, Soudani, est courtisé par les pays du Golf.

Christoffer Nyman également pisté

Par ailleurs, le Standard explore d’autres pistes. L’une d’elles mène au club suédois de l’IFK Norrköping et à l’attaquant Christoffer Nyman (1,85 m). Là encore, c’est sous la forme d’un prêt que le Standard pourrait être tenté d’attirer celui qui a marqué 108 buts dans sa carrière dont 18 sur le dernier championnat suédois, ce qui a fait de lui le meilleur buteur de la compétition. Droitier et doté d’un bon sens du but, Nyman n’a connu que deux clubs dans sa carrière : l’IFK Norrköping et la formation allemande de Braunschweig.