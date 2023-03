Il sort un arrêt important en tout début de rencontre. Il touche le ballon sur le penalty avant de sortir un ballon chaud sur corner. Après la pause, il a eu moins de travail et a eu de la chance de voir le but être annulé à un quart d'heure du terme. Dans la dernière demi-heure, il a très souvent tenté de perdre volontairement du temps et a finalement pris un carton jaune.

À lire aussi

Kandouss - 7,5

Il a réalisé un match sérieux défensivement malgré la vitesse de ses adversaires directs avec un bon placement et une solidité dans les duels.

Burgess - 6,5

Parfois pris de vitesse, il s'est montré solide dans les airs. Rapidement averti, il a souvent été bien placé pour mettre fin à plusieurs actions limbourgeoises dangereuses.

Van der Heyden - 6

C'est lui qui provoque, de manière involontaire, le penalty avec une faute de main. Parfois mis en difficulté par Trésor, il a pris son quatorzième carton jaune de la saison. Il sauve son match grâce à plusieurs bonnes interventions rugueuses.

Lynen - 7

Il s'est beaucoup battu pour boucher les trous et a réalisé quelques interventions importantes. En début de seconde période, il a la balle du 1-3 au bout du pied gauche mais ne cadre pas sa frappe.

Teuma - 6

Pour son retour dans l'équipe, il n'a pas été assez tranchant en mais est monté en puissance tout au long du match. Sorti à l'heure de jeu pour le préserver lui qui revient de blessure.

Nieuwkoop - 7,5

Le Néerlandais a bien fermé son couloir droit et s'est montré assez offensif. Il a été récompensé en égalisant d'une belle tête. Quelques minutes plus tard, il est à la base de l'action amenant le 1-2.

Lazare - 5,5

Apparu très nerveux tout au long du match, il s'est beaucoup fait bousculer et a trop raté balle au pied même si sa vitesse a parfois amené du danger.

L'homme du match- Adingra - 8

Son début de match a été compliqué, sans qu'il réussisse à se montrer dangereux. Mais il s'est bien rattrapé avec un assist parfait pour Nieuwkoop suivi d'un magnifique but juste avant la pause. Il a bien tenu son rôle défensif en seconde période.

Vertessen - 6

Il a une occasion cinq étoiles en tout début de rencontre. Il a ensuite beaucoup travaillé en perte de balle puis est sorti en début de seconde période, blessé.

Boniface - 7,5

Le Nigérian s'est montré solide dos au but et s'est battu comme il pouvait en étant très souvent esseulé. Il aurait pu toutefois jouer de manière plus collective.

Nilsson - 6,5

Peu de temps après sa montée au jeu pour Vertessen, il donne un magnifique ballon à Lynen qui ne cadre pas. Il s'est beaucoup donné dans les reconversions défensives et a été intéressant dans les airs.

El Azzouzi - 5,5

Monté à la place de Teuma, il a pris place devant la défense pour un rôle surtout défensif.

Geraerts - 7

Le T1 unioniste a préféré Adingra à Lapoussin et a relancé Teuma. Il a réussi à remobiliser ses troupes après la légère déception européenne subie à Berlin.