L'ancien Standardman Ole Martin Aarst a connu Victor Boniface en Norvège : "C'était l'attaquant au plus gros potentiel"

Et c'est finalement à l'Union l'été dernier que Boniface signe un contrat jusqu'en 2026. Avec depuis lors des performances de très haut niveau (16 buts et 10 assists toutes compétitions confondues). "Autant tous les anciens attaquants de Bodo/Glimt ont toujours réussi en quittant le club, autant Boniface avait le plus gros potentiel de tous, résume Ole Martin Aarst. Je ne suis pas surpris de ce qu'il réalise en Belgique. Il a dû s'améliorer au nieau tactique car c'est du genre parfois à vouloir faire les choses comme lui le veut. Mais une fois qu'il comprend le fonctionnement d'un système tactique, il performe à un haut niveau."

À lire aussi