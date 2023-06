Le Français de 33 ans était en fin de contrat à Courtrai et rejoint le Stade Vedette en D1B.

Avec cette arrivée, c'est un renfort d'expérience dont disposera Arnauld Mercier pour son milieu de terrain. Le joueur est en effet un acteur habitué de la Pro League (D1A et D1B) depuis plus de 10 ans et compte plus de 400 matchs à ce niveau.

Depuis 2012, il a enchainé Mouscron, Ostende et Courtrai. Avant cela, il avait transité par Guigamp et Wasquehal.

On attend encore d'autres arrivées annoncées ce jeudi.