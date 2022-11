Spécialiste RWDM et sport régional

Match difficile pour les Molenbeekois qui évite le piège et signe un 15 sur 15.

Le RWDM s’impose sur le plus petit écart à Dender

Auteur d’un 12 sur 12, le RWDM avait un périlleux déplacement à négocier ce vendredi soir sur la pelouse d’une équipe de Dender qui est parvenue à prendre des points ces dernières semaines.

Une équipe locale qui avait toutefois décidé de dresser un double mur de cinq jours dans son camp, ne laissant aucun espace d’expression à des Molenbeekois qui ont prouvé ces dernières semaines qu’ils pouvaient être redoutables dès qu’ils bénéficiaient d’espaces.

Durant le premier acte, les joueurs de Vincent Euvrard ont fait tourner le cuir à la recherche de cette petite brèche mais cela manquait cruellement de rythme et de créativité. Le RWDM aurait toutefois pu ouvrir la marque sur phase arrêtée mais l’arbitre sifflait une faute de O’Brien alors que le cuir filait au fond.

Dans le même temps, les Molenbeekois devaient éviter de se faire surprendre sur les rares contres de Dender, ce qui a bien failli arriver juste avant la pause.

À la reprise, les intentions des Bruxellois étaient meilleures. Les médians étaient plus disponibles et plus présents pour combiner dans les petits espaces. Mais comme souvent dans ce genre de match, c’est sur une phase arrêtée que la situation se débloquait. À l’heure de jeu, le coup franc lobé de Smeets trouait Le Joncour dont la reprise de volée fulgurante filait dans la lucarne (0-1).

Le plus dur était fait, Dender passait enfin dans le camp molenbeekois avec un triple changement mais jamais la défense bien organisée du RWDM n’a été mise en danger. De quoi permettre aux Bruxellois de signer un 15/15.

Dender – RWDM 0-1

Dender : Gies, Smet, Cools, Ragolle, Borry (72e M’Barki), Rowell (72e Lallemand), Rodes, Hens, Marzo, Rajsel (72e Van Oudenhove), Cukur.

RWDM : Defourny, Heris, O’Brien, Le Joncour, El Ouahdi (81e Vinicius), Oyama (72e De Sart), Barreto, Challouk, Vorogovskiy, Smeets (90e Ruyssen), Plange (81e Botella).

Arbitre : M. Bourdeaud’hui.

Avertissements : Le Joncour, M’Barki.

Le but : 61e Le Joncour (0-1).