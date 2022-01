Un nouvel investisseur présenté ce mercredi au RWDM RWDM Sébastien Sterpigny Le club organise une conférence de presse en fin de matinée pour annoncer l'identité du nouvel investisseur. © Oosters

Ces derniers jours, les rumeurs concernant l'arrivée d'un nouvel investisseur au RWDM étaient de plus en plus pressantes. Thierry Dailly n'a d'ailleurs jamais caché que pour franchir un cap supplémentaire et viser la D1A, il aurait besoin d'un nouvel appui financier. Cette étape, elle se concrétisera ce mercredi puisque le club a convié la presse afin d'annoncer l'identité du nouvel investisseur.



Reste désormais à savoir s'il s'agira du propriétaire de Crystal Palace, comme l'a annoncé la presse britannique il y a quelques jours, ou s'il s'agit d'un investisseur venu d'ailleurs. Réponse ce mercredi en fin de matinée.