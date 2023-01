Mais le club saoudien était-il le premier choix du Portugais ? Pas vraiment, d’après nos confrères de Marca. Selon le média sportif madrilène, l’attaquant de 37 ans, qui s’entraînait dans la capitale espagnole après la Coupe du monde attendait secrètement un appel de Florentino Pérez, président du Real Madrid. Les rumeurs couraient davantage puisque le fils du champion d’Europe 2016 faisait d'ailleurs son retour dans les équipes de jeunes du club espagnol.

”Finir avec dignité dans un bon club” : des propos de Cristiano Ronaldo refont surface après sa signature à Al-Nassr

Mais l’appel n’est finalement jamais arrivé et Ronaldo ne fera pas son retour là où il a tout gagné, quatre ans et demi après son départ. Carlo Ancelotti déclarait d’ailleurs qu’il n’attendait aucune arrivée cet hiver et la relation de CR7 avec ses anciens coéquipiers serait juste “cordiale”.