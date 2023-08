Humilié par Leipzig, le Bayern aura bien besoin d’Harry Kane : “Je vais essayer de leur rembourser les 100 millions sur le terrain”

”Je suis juste désolé pour Harry Kane, il pense probablement qu’on ne s’est pas entraîné depuis quatre semaines, a pesté Thomas Tuchel, l’entraîneur du Bayern, au micro de Sky Sports. Notre performance d’aujourd’hui n’a rien à voir avec ce que nous avions prévu pour ce match. Je crois n’avoir jamais expérimenté un tel décalage entre notre forme, notre préparation et ce que l’on obtient sur le terrain. C’est inexplicable pour moi en ce moment.”

Présenté à l’Allianz Arena avant le coup d’envoi pour ensuite observer la faillite de ses nouveaux coéquipiers depuis le banc avant de monter au jeu à 0-2, Harry Kane devra vite jouer les catalyseurs avant le début du championnat vendredi au Werder Brême. “Bien sûr, ce premier match était décevant mais j’espère que je pourrai aider l’équipe, a admis l’Anglais ce dimanche devant la presse. Je vais essayer de connaître l’équipe rapidement. Il y a beaucoup de joueurs avec une grande qualité.”

Un gros poids sur les épaules

La pression sera grande. Vu les besoins du Bayern et les grandes attentes placées en lui. Vu son numéro 9, porté précédemment par les Gerd Müller, Giovane Élber, Luca Toni ou Robert Lewandowski. Et aussi parce qu’il est devenu la recrue la plus chère de l’histoire de la Bundesliga (100 M €). “Je me sens responsable, c’est beaucoup d’argent. Je vais essayer de le rembourser en faisant de mon mieux sur le terrain. Je ferai tout pour aider l’équipe avec des buts. Mais mon jeu ne consiste pas seulement à marquer. J’espère pouvoir aussi aider avec mes qualités de leadership.”

Le capitaine des Three Lions en a profité pour revenir sur son départ de Tottenham. “Je suis resté à Tottenham pendant 19 ans, le club fait partie de mon cœur. Mais j’avais l’impression que c’était le bon moment. Je veux gagner des titres. Quand le Bayern m’a contacté, je savais que je voulais le faire. Je veux jouer en Ligue des champions et chaque année pour des titres”, a expliqué le jeune trentenaire qui n’a toujours pas remporté le moindre trophée collectif durant sa carrière.