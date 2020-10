- le championnat sera divisé en deux groupes. Le Groupe A comprendra 6-7 formations dont les cinq équipes concernées par l’EuroCup : Castors Braine, Namur Capitale, Kangoeroes Malines, Phantoms Boom et Sint-Katelijne-Waver. Ce groupe disputera le championnat de Belgique et dont le titre et les accessits permettent d’accéder à l’EuroLeague ou l’EuroCup. Les formations composant ce groupe A s’engagent à respecter un strict protocole sanitaire (inspiré des pros de l’EuroMillions Basketball League) qui leur permettrait de commencer un championnat vers le 5-6 décembre. On s’orienterait vers deux doubles confrontations entre les équipes. L’idée est de terminer fin avril avec des playoffs éventuels si les matchs ont pu se dérouler normalement d’ici là. Le groupe B sera composé de 5-6 équipes. Ce groupe recommencerait le championnat au même moment que l’ensemble du basket amateur.



- il n’y aura pas de descendant en Top Division Women 1 cette saison.

- il n’y aura pas de Coupe de Belgique cette saison.