Encore plus que Messi, les Bleus craignent la propagation du virus: "On doit prendre des précautions"

Les deux joueurs étaient déjà absents de l'entraînement de la veille et incertains pour la demi-finale. Si les nouvelles étaient meilleures au matin de la rencontre, aucun des deux n'a foulé la pelouse du stade Al-Bayt. Upamecano était bien présent sur le banc mais Rabiot n'a même pas fait le déplacement, se sentant trop mal et préférant rester au camp de base des Bleus pour récupérer au maximum.

"Cela peut sembler étrange, mais les joueurs au Qatar sont souvent exposés à des températures basses", avait expliqué le sélectionneur Didier Deschamps. "En tant que journalistes, vous êtes également confrontés à la climatisation omniprésente. Nous avons des joueurs fiévreux et dont l'immunité est affaiblie alors qu'ils devraient faire des efforts énormes. Bien sûr, nous sommes très prudents en ce qui concerne les infections virales."

"Mbappé menace le rêve de Messi", "Les Bleus, à la force de l'habitude", "On y est encore": la presse attend la finale du Mondial avec impatience

Si ces deux absences n'ont finalement pas eu d'incidence sur la rencontre face au Maroc, le virus qui circule au sein du groupe a de quoi inquiéter les Bleus. Quelques heures avant la rencontre, c'était au tour de Kingsley Coman de se sentir "fébrile", selon les informations de RMC Sport. Ce qui explique sa non-montée au jeu face aux Marocains, alors qu'il avait à chaque fois remplacé Ousmane Dembélé jusque là, cet honneur revenant cette fois à Randal Kolo Muani.

Si au sein de la sélection on se veut rassurant, Deschamps estimant que ses joueurs "seront disponibles dimanche pour la finale", on ne veut prendre aucun risque : "Nous prenons toutes les précautions nécessaires, nous essayons de faire en sorte que cela ne se propage pas, mais les virus sont bien sûr infectieux et nous devons prendre des précautions contre eux. On a séparé les joueurs malades du reste du groupe."

Des précautions ont également été prises vis-à-vis des contacts avec les personnes extérieures au groupe. Ainsi, depuis le quart de finale face à l'Angleterre, les journalistes présents en zone mixte doivent à nouveau porter un masque buccal.

La force de l’habitude: la France se qualifie pour une nouvelle finale