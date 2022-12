Argentine-France : le duel Messi - Mbappé déchiffré

L’affrontement entre Lionel Messi et Kylian Mbappé va faire un grand vainqueur, le Paris SG, et s’annonce comme déterminant à l’aube de cette finale. Et depuis le début du tournoi, les deux hommes pèsent de tous leurs poids dans le parcours de l’Argentine et de la France. La preuve en chiffres.

Les stats de Mbappé au Mondial ©IPM Graphics